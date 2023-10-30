У Франції розпочнуть процедуру депортації росіян, підозрюваних у прихильності до радикального ісламу – росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Влада Франції нібито почне процедуру депортації 39 росіян, які відповідно підозрам, мають відношення до радикального ісламу. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє УНН.
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«Влада Франції почне процедуру депортації 39 росіян, яких підозрюють у прихильності до радикального ісламу, чекають на згоду рф їх прийняти - глава мвс», - повідомляють інформагентства країни-агресора.
Слід зазначити, ще минулого тижня з’явилась інформація, що французькі міністри мають намір депортувати іноземців, яких вважають небезпечними.
Жеральд Дарманен, міністр внутрішніх справ, заявляв, що Франція депортуватиме іноземців, яких вважатиме загрозою, не чекаючи, поки Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розгляне їхні апеляції.
Доповнення
Також УНН повідомляв, що французький суд висунув звинувачення двом чоловікам, які проживають у паризькому регіоні та, імовірно, пов’язані нападом, в результаті якого нещодавно було вбито двох шведських футбольних уболівальників у Брюсселі.
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