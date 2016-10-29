Власти Чечни смогут разогнать свадьбу в случае несоблюдения традиций
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Министерство культуры Чеченской Республики будет создавать специальные рабочие группы, представители которых будут следить за соблюдением национальных традиций на свадьбах. Они получат право останавливать праздник в случае нарушения, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Будут созданы специальные рабочие группы, представители которых будут присутствовать на свадьбах в общественных местах и следить за тем, как соблюдаются требования к традиционной свадьбе. Если они будут замечать какую-то несоответствующую нашему менталитету форму одежды или ненадлежащие движения в танце, будут это прекращать", - сообщил представитель ведомства.
Накануне и.о. министра культуры Чечни Хож-Баудо Дааев провел совещание посвященное традиционным свадебным мероприятиям.
В ходе совещания он отметил, что рабочие группы в Чечне ознакомили населения с порядком проведения традиционных культурно-массовых мероприятий, однако ненадлежащая форма одежды и ненадлежащее исполнение национального танца все еще часто встречаются на свадьбах.
Стоит отметить, что департамент культуры мэрии Грозного распространил отчет правил поведения на свадьбе, согласно которому на празднике запрещены стрельба, появление в нетрезвом виде, танец невесты, и тому подобное.