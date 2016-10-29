Власти Чечни смогут разогнать свадьбу в случае несоблюдения традиций

"Будут созданы специальные рабочие группы, представители которых будут присутствовать на свадьбах в общественных местах и ​​следить за тем, как соблюдаются требования к традиционной свадьбе. Если они будут замечать какую-то несоответствующую нашему менталитету форму одежды или ненадлежащие движения в танце, будут это прекращать", - сообщил представитель ведомства.

Накануне и.о. министра культуры Чечни Хож-Баудо Дааев провел совещание посвященное традиционным свадебным мероприятиям.

В ходе совещания он отметил, что рабочие группы в Чечне ознакомили населения с порядком проведения традиционных культурно-массовых мероприятий, однако ненадлежащая форма одежды и ненадлежащее исполнение национального танца все еще часто встречаются на свадьбах.

Стоит отметить, что департамент культуры мэрии Грозного распространил отчет правил поведения на свадьбе, согласно которому на празднике запрещены стрельба, появление в нетрезвом виде, танец невесты, и тому подобное.