Влада Чечні зможе розігнати весілля в разі недотримання традицій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Міністерство культури Чеченської Республіки буде створювати спеціальні робочі групи, представники яких будуть стежити за дотриманням національних традицій на весіллях. Вони отримають право зупиняти свято в разі порушення, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Будуть створені спеціальні робочі групи, представники яких будуть присутні на весіллях в громадських місцях і стежити за тим, як дотримуються вимоги до традиційному весіллі. Якщо вони будуть помічати якусь невідповідну нашому менталітету форму одягу або неналежні руху в танці, будуть це припиняти,” — повідомив представник відомства.
Напередодні в.о. міністра культури Чечні Хож-Баудо Дааєв провів нараду присвячену традиційним весільним заходам.
В ході наради він зазначив, що робочі групи в Чечні ознайомили населення з порядком проведення традиційних культурно-масових заходів, проте неналежна форма одягу і неналежне виконання національного танцю все ще часто зустрічаються на весіллях.
Варто зазначити, що департамент культури мерії Грозного поширив звіт правил поведінки на весіллі, згідно з яким на святі заборонені стрілянина, поява в нетверезому вигляді, танець нареченої, тощо.