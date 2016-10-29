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Влада Чечні зможе розігнати весілля в разі недотримання традицій

Влада Чечні зможе розігнати весілля в разі недотримання традицій

Київ • УНН

 • 10798 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Міністерство культури Чеченської Республіки буде створювати спеціальні робочі групи, представники яких будуть стежити за дотриманням національних традицій на весіллях. Вони отримають право зупиняти свято в разі порушення, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Будуть створені спеціальні робочі групи, представники яких будуть присутні на весіллях в громадських місцях і стежити за тим, як дотримуються вимоги до традиційному весіллі. Якщо вони будуть помічати якусь невідповідну нашому менталітету форму одягу або неналежні руху в танці, будуть це припиняти,” — повідомив представник відомства.

Напередодні в.о. міністра культури Чечні Хож-Баудо Дааєв провів нараду присвячену традиційним весільним заходам.

В ході наради він зазначив, що робочі групи в Чечні ознайомили населення з порядком проведення традиційних культурно-масових заходів, проте неналежна форма одягу і неналежне виконання національного танцю все ще часто зустрічаються на весіллях.

Варто зазначити, що департамент культури мерії Грозного поширив звіт правил поведінки на весіллі, згідно з яким на святі заборонені стрілянина, поява в нетверезому вигляді, танець нареченої, тощо.

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