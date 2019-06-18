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Вкладчикам банков-банкротов за месяц выплатили 44 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Вкладчикам неплатежеспособных банков в мае выплатили 44,4 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ФГВФЛ.

Вкладчикам банков-банкротов за месяц выплатили 44 млн грн

"В течение мая этого года вкладчики неплатежеспособных банков получили 44,4 млн грн в рамках гарантированного возмещения", - указали в фонде.

При этом указано, что общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", что произошло 26 февраля 2012 года, в рамках гарантированного возмещения по состоянию на 1 июня 2019 года составила почти 89,45 млрд грн.

Всего по состоянию на 1 июня, как сообщается, в реестре участников ФГВФЛ насчитывается 75 банков-участников.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом, по состоянию на 1 июня составляет 8,72 млрд грн.

Поступления в Фонд от регулярного сбора за январь-май, как указано, составляют 1,77 млрд грн.

В течение мая, как отмечается, Фонд завершил ликвидацию пяти банков:

  • ПАО "Захидинкомбанк",
  • ПАО "КБ "Стандарт",
  • ПАО "Терра Банк",
  • ПАО "КБ "Интербанк",
  • ПАО "КБ "Даниэль".

В Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесены соответствующие записи о прекращении банков как юридических лиц, а следовательно, прекращены полномочия Фонда как ликвидатора, указали в ФГВФЛ.

Напомним, в апреле сумма реализации активов банков, которые ликвидируются, составила 951,7 млн грн.

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