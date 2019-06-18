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Вкладникам банків-банкрутів за місяць виплатили 44 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Вкладникам неплатоспроможних банків у травні виплатили 44,4 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ФГВФО.

Вкладникам банків-банкрутів за місяць виплатили 44 млн грн

“Протягом травня цього року вкладники неплатоспроможних банків отримали 44,4 млн грн у межах гарантованого відшкодування”, — вказали у фонді.

При цьому вказано, що загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, що були передані в управління Фонду після набрання чинності закону “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, що сталося 26 лютого 2012 року, у межах гарантованого відшкодування станом на 1 червня 2019 року становила майже 89,45 млрд грн.

Загалом станом на 1 червня, як повідомляється, у реєстрі учасників ФГВФО нараховується 75 банків-учасників.

Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 1 червня становить 8,72 млрд грн.

Надходження до Фонду від регулярного збору за січень-травень, як вказано, становлять 1,77 млрд грн.

Протягом травня, як зазначається, Фонд завершив ліквідацію п’ятьох банків:

  • ПАТ “Західінкомбанк”,
  • ПАТ “КБ “Стандарт”,
  • ПАТ “Терра Банк”,
  • ПАТ “КБ “Інтербанк”,
  • ПАТ “КБ “Даніель”.

До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відповідні записи про припинення банків як юридичних осіб, а відтак, припинено повноваження Фонду як ліквідатора, вказали в ФГВФО.

Нагадаємо, у квітні сума реалізації активів банків, що ліквідуються, становила 951,7 млн грн.

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