Вкладникам банків-банкрутів за місяць виплатили 44 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Вкладникам неплатоспроможних банків у травні виплатили 44,4 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ФГВФО.
“Протягом травня цього року вкладники неплатоспроможних банків отримали 44,4 млн грн у межах гарантованого відшкодування”, — вказали у фонді.
При цьому вказано, що загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, що були передані в управління Фонду після набрання чинності закону “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, що сталося 26 лютого 2012 року, у межах гарантованого відшкодування станом на 1 червня 2019 року становила майже 89,45 млрд грн.
Загалом станом на 1 червня, як повідомляється, у реєстрі учасників ФГВФО нараховується 75 банків-учасників.
Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 1 червня становить 8,72 млрд грн.
Надходження до Фонду від регулярного збору за січень-травень, як вказано, становлять 1,77 млрд грн.
Протягом травня, як зазначається, Фонд завершив ліквідацію п’ятьох банків:
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- ПАТ “Західінкомбанк”,
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- ПАТ “КБ “Стандарт”,
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- ПАТ “Терра Банк”,
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- ПАТ “КБ “Інтербанк”,
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- ПАТ “КБ “Даніель”.
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До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відповідні записи про припинення банків як юридичних осіб, а відтак, припинено повноваження Фонду як ліквідатора, вказали в ФГВФО.
Нагадаємо, у квітні сума реалізації активів банків, що ліквідуються, становила 951,7 млн грн.