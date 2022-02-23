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"Вход" планировался из Москвы: Стефанчук заявил о попытках взломать аккаунты и заблокировать банковские карты его семьи

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил об активных попытках взломать аккаунты всей семьи, заблокировать банковские карты, а также другие кибератаки. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Пошли активные попытки взломать аккаунты всей моей семьи, заблокировать банковские карты, а также другие кибератаки", - написал председатель ВР.

Добавим

Стефанчук призвал соблюдать кибергигиену, быть осторожными и не доверять случайным сообщениям.

"Не забывайте провести смену паролей, двухфакторную идентификацию и другие меры информационной безопасности", - подчеркнул Стефанчук.

Впоследствии председатель ВР добавил, что в аккаунт пытались зайти в РФ.

Что было раньше

Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 года наблюдалась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины — Минобороны и Приватбанка с Ощадбанком, в частности. Портал “Дия” также попал под кибератаку.

Полиция открыла уголовное производство по факту кибератак на украинские интернет-порталы.

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