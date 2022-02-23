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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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"Вхід" планувався з Москви: Стефанчук заявив про спроби зламати акаунти та заблокувати банківські картки його сім'ї

"Вхід" планувався з Москви: Стефанчук заявив про спроби зламати акаунти та заблокувати банківські картки його сім'ї

Київ • УНН

 • 129026 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив про активні спроби зламати акаунти всієї сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Пішли активні спроби зламати акаунти всієї моєї сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки", - написав голова ВР.

Додамо

Стефанчук закликав дотримуватись кібергігієни, будьти обережними та не довіряйти випадковим повідомленням.

"Не забувайте провести зміну паролів, двофакторну ідентифікацію та інші заходи інформаційної безпеки", - наголосив Стефанчук.

Згодом голова ВР додав, що в акаунт намагались зайти в РФ.

Що було раніше

Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України — Міноборони та ПриватБанку з Ощадбанком зокрема. Портал “Дія” також потрапив під кібератаку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак на українські інтернет-портали.

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