"Вхід" планувався з Москви: Стефанчук заявив про спроби зламати акаунти та заблокувати банківські картки його сім'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив про активні спроби зламати акаунти всієї сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Пішли активні спроби зламати акаунти всієї моєї сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки", - написав голова ВР.
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Стефанчук закликав дотримуватись кібергігієни, будьти обережними та не довіряйти випадковим повідомленням.
"Не забувайте провести зміну паролів, двофакторну ідентифікацію та інші заходи інформаційної безпеки", - наголосив Стефанчук.
Згодом голова ВР додав, що в акаунт намагались зайти в РФ.
Що було раніше
Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України — Міноборони та ПриватБанку з Ощадбанком зокрема. Портал “Дія” також потрапив під кібератаку.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак на українські інтернет-портали.
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