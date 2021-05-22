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Определился заключительный участник плей-офф НБА

Киев • УНН

 • 14064 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В заключительном поединке плей-ин НБА с участием "Голден Стэйт Уорриорз" и "Мемфис Гриззлис" определился заключительный участник плей-офф соревнований, передает корреспондент УНН.

Определился заключительный участник плей-офф НБА

Детали

Первая половина завершилась в актив "Мемфиса", который проводил гостевой поединок. В середине второй четверти они вели в счете с разницей в 15 очков (57:42).

Во второй половине хозяевам удалось выровнять игру. Причем "Уорриорз" усилиями Дреймонда Грина имели шанс вырвать выигрыш с сиреной, но форвард промахнулся. Игра продолжилась в овертайме, где лучшими оказались "Гриззлис" - 112: 117.

В составе победителей лучшими на площадке были Джа Морант (35 очков), Диллон Брукс (14 очков) и Грейсон Аллен (12 очков). В "Уорриорз" наиболее результативными стали Стивен Карри (39 очков), Эндрю Уиггинс (22 очка и 10 подборов) и Джордан Пул (19 очков).

Вашему вниманию все пары первого раунда плей-офф НБА:

Западная конференция

"Юта" (1 номер посева) - "Мемфис" (8)
"Финикс" (2) - "Лейкерс" (7)
"Денвер" (3) - "Портленд" (6)
"Клипперс" (4) - "Даллас" (5)

Восточная конференция

"Филадельфия" (1) - "Вашингтон" (8)
"Бруклин" (2) - "Бостон" (7)
"Милуоки" (3) - "Майами" (6)
"Нью-Йорк" (4) - "Атланта" (5).

Напомним

Украинец Алексей Лень впервые в карьере пробился в плей-офф НБА.

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