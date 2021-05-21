Український центровий вперше в кар'єрі вийшов в плей-офф НБА

Що відомо

"Вашингтон" нашого легіонера в другому матчі плей-ін розгромив "Індіану" з рахунком 142:115 і вийшов в плей-оф з 8-го місця на Сході.

Деталі

Лень, вийшовши в старті, відіграв 13 хвилин, набрав 4 очки (2/2 двоочкових), зробив 8 підбирань (1 в атаці), 2 передачі, 1 блок-шот і 1 перехоплення за 1 фолу і 1 втрати. Показник +/- українця склав +11.

"Візардс" в першому раунді плей-оф зіграють проти переможця Східної конференції "Філадельфії 76".

Примітно, що у нинішньому сезоні Лень відіграв 57 матчів за "Вашингтон" у 40 з яких виходив у стартовій п'ятірці. Середня статистика українця в складі "Візардс" склала 7,1 очка (61,9 відсотки реалізації кидків з гри) та 4,4 підбирання за 15,8 хвилини на майданчику.

Довідка

Лень був лідером НБА за кількістю зіграних матчів у регулярному чемпіонаті без потрапляння в плей-оф. Українець відіграв 531 поєдинок за кар'єру і тепер отримає шанс дебютувати в постсезоні у складі "Візардс".