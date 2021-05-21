Украинский центровой впервые в карьере вышел в плей-офф НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Украинский центровой Алексей Лень впервые в карьере вышел в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
Что известно
"Вашингтон" нашего легионера во втором матче плей-ин разгромил "Индиану" со счетом 142:115 и вышел в плей-офф с 8-го места на Востоке.
Детали
Лень, выйдя в старте, отыграл 13 минут, набрал 4 очка (2/2 двухочковых), сделал 8 подборов (1 в атаке), 2 передачи, 1 блок-шот и 1 перехват при 1 фоле и 1 потере. Показатель +/- украинца составил +11.
"Уизардс" в первом раунде плей-офф сыграют против победителя Восточной конференции "Филадельфии 76".
Примечательно, что в нынешнем сезоне Лень сыграл 57 матчей за "Вашингтон", в 40 из которых выходил в стартовой пятерке. Средняя статистика украинца в составе "Уизардс" составила 7,1 очка (61,9 процента реализации бросков с игры) и 4,4 подбора за 15,8 минуты на площадке.
Справка
Лень был лидером НБА по количеству сыгранных матчей в регулярном чемпионате без попадания в плей-офф. Украинец сыграл 531 поединок в карьере и теперь получит шанс дебютировать в постсезоне в составе "Уизардс".