Визначився заключний учасник плей-офф НБА

Деталі

Перша половина завершилася в актив "Мемфіса", який проводив гостьовий поєдинок. В середині другої чверті вони передували у рахунку з різницею в 15 очок (57:42).

У другій половині господарям вдалося вирівняти гру. Причому "Ворріорс" зусиллями Дреймонда Гріна мали шанс вирвати виграш із сиреною, але форвард схибив. Гра продовжилася в овертаймі, де кращими виявилися "Гріззліс" – 112:117.

У складі переможців кращими на майданчику були Джа Морант (35 очок), Діллон Брукс (14 очок) і Грейсон Аллен (12 очок). У "Ворріорс" найбільш результативними стали: Стівен Каррі (39 очок), Ендрю Віггінс (22 очка та 10 підбирань) і Джордан Пул (19 очок).

До вашої уваги усі пари першого раунду плей-офф НБА:

Західна конференція:

"Юта" (1 номер посіву) - "Мемфіс" (8)

"Фінікс" (2) - "Лейкерс" (7)

"Денвер" (3) - "Портленд" (6)

"Кліпперс" (4) - "Даллас" (5)

Східна конференція:

"Філадельфія" (1) - "Вашингтон" (8)

"Бруклін" (2) - "Бостон" (7)

"Мілуокі" (3) - "Майамі" (6)

"Нью-Йорк" (4) - "Атланта" (5).

Нагадаємо

Українець Олексій Лень вперше в кар'єрі пробився до плей-офф НБА.