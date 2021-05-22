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Визначився заключний учасник плей-офф НБА

Київ • УНН

 • 14064 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. У заключному поєдинку плей-ін НБА за участі "Голден Стейт Ворріорс" та "Мемфіс Гріззліс" визначився заключний учасник плей-офф змагань, передає кореспондент УНН.

Визначився заключний учасник плей-офф НБА

Деталі

Перша половина завершилася в актив "Мемфіса", який проводив гостьовий поєдинок. В середині другої чверті вони передували у рахунку з різницею в 15 очок (57:42).

У другій половині господарям вдалося вирівняти гру. Причому "Ворріорс" зусиллями Дреймонда Гріна мали шанс вирвати виграш із сиреною, але форвард схибив. Гра продовжилася в овертаймі, де кращими виявилися "Гріззліс" – 112:117.

У складі переможців кращими на майданчику були Джа Морант (35 очок), Діллон Брукс (14 очок) і Грейсон Аллен (12 очок). У "Ворріорс" найбільш результативними стали: Стівен Каррі (39 очок), Ендрю Віггінс (22 очка та 10 підбирань) і Джордан Пул (19 очок).

До вашої уваги усі пари першого раунду плей-офф НБА:
Західна конференція:
"Юта" (1 номер посіву) - "Мемфіс" (8)
"Фінікс" (2) - "Лейкерс" (7)
"Денвер" (3) - "Портленд" (6)
"Кліпперс" (4) - "Даллас" (5)
Східна конференція:
"Філадельфія" (1) - "Вашингтон" (8)
"Бруклін" (2) - "Бостон" (7)
"Мілуокі" (3) - "Майамі" (6)
"Нью-Йорк" (4) - "Атланта" (5).

Нагадаємо

Українець Олексій Лень вперше в кар'єрі пробився до плей-офф НБА.

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