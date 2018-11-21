Определился последний участник Финала четырех Лиги наций УЕФА

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106400 просмотра

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8 марта, 10:25 • 112993 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 144915 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136665 просмотра

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. В поединке с участием сборных Нидерландов и Германии стал известным заключительный победитель группового этапа Дивизиона А Лиги наций, сообщает корреспондент УНН.

Встреча для “бундестим” началась довольно удачно — на 9 минуте нападающий “СБ Лейпциг” Тимо Верненр принял мяч грудью и нанес выстрела в нижний угол ворот (1:0). Удвоить счет удалось Лерой Сане также в первой половине.

Только в заключительные 5 минут гости сумели собраться и вырвать ничью, которая дала право занять первую строчку в группе. Авторами голов стали Промес и защитник “Ливерпуля” Виргил Ван Дейк — 2:2.

Заметим, что голландцы и французы набрали по 7 очков, но в очных матчах разница голов в пользу Нидерландов. Также триумфаторами групп элитного дивизиона стали Португалия, Англия и Швейцария.

Добавим также, Финал четырех Лиги наций примет Португалия. Полуфиналы пройдут 5-го и 6-го июня, а матч за третье место и финальная игра запланированы на девятом июня.

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