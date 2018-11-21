Визначився останній учасник Фіналу чотирьох Ліги націй УЄФА

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У поєдинку за участі збірних Нідерландів та Німеччини став відомим заключний переможець групового етапу Дивізіону А Ліги націй, повідомляє кореспондент УНН.

Зустріч для “бундестім” почалася доволі вдало — на 9 хвилині нападник “РБ Лейпциг” Тімо Верненр прийняв м’яч грудьми та завдав пострілу в нижній кут воріт (1:0). Подвоїти рахунок вдалося Лерою Сане також в першій половині.

Тільки в заключні 5 хвилин гості зуміли зібратися та вирвати нічию, яка дала право посісти першу сходинку в групі. Авторами голів стали Промес і захисник “Ліверпуля” Віргіл Ван Дейк — 2:2.

Зауважимо, що нідерландці та французи набрали по 7 очок, але в очних матчах різниця голів на користь Нідерландів. Також тріумфаторами груп елітного дивізіону стали Португалія, Англія та Швейцарія.

Додамо також, Фінал чотирьох Ліги націй прийме Португалія. Півфінали пройдуть 5-го і 6-го червня, а матч за третє місце і фінальна гра заплановані на 9-е червня.

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