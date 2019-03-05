Определился календарь второго этапа УПЛ

"Шахтер", "Динамо" и "Александрия" сохранят свои текущие места в турнирной таблице чемпионата Украины (соответственно, первое, второе и третье) независимо от результатов заключительных двух туров первого этапа. Расстановка команд на 4-м, 5-м и 6-м месте может измениться.



Базовый день проведения 23-го тура (1 тур второго этапа) назначен на 30-е марта. Тогда в топ-6 лиги должна состояться встреча 4-й команды таблицы дома с "Динамо", 5-я команда будет принимать 6-, а в гости к "Александрии" приедет "Шахтер".



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Уже в 25-м туре болельщики увидят "украинского классико" - "Динамо" примет "Шахтер" (базовый день 13 апреля). Второе противостояние этих команд на территории "Шахтера" состоится в 30-м туре (19 мая).



Заметим, что сейчас 4, 5 и 6-ти места таблицы занимают "Зоря", "Мариуполь" и "Ворскла".