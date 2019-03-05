Визначився календар другого етапу УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Сьогодні відбулося жеребкування другого етапу змагань для топ-6 та команд з нижньої шістки чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
"Шахтар", "Динамо" і "Олександрія" збережуть свої поточні місця в турнірній таблиці чемпіонату України (відповідно, перше, друге і третє) незалежно від результатів заключних двох турів першого етапу. Розстановка команд на 4-му, 5-м і 6-м місці може змінитися.
Базовий день проведення 23-го туру (1 тур другого етапу) призначений на 30-те березня. Тоді в топ-6 ліги має відбутися зустріч 4-ї команди таблиці вдома із "Динамо", 5-та команда прийматиме 6-ту, а в гості до "Олександрії" завітає "Шахтар".
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Вже у 25-му турі уболівальники побачать "українське класико" – "Динамо" прийматиме "Шахтар" (базовий день 13 квітня). Друге протистояння цих команд на території "Шахтаря" відбудеться в 30-му турі (19 травня).
Зауважимо, що наразі 4, 5 і 6-ті місця таблиці займають "Зоря", "Маріуполь" та "Ворскла".