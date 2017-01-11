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Определились составы команд "Матча всех звезд НХЛ"

Определились составы команд "Матча всех звезд НХЛ"

Киев • УНН

 • 8113 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Национальная хоккейная лига объявила полные составы игроков и тренеров на "Матч звезд НХЛ 2017", который состоится 28-29 января в "Стейплс Центре" в Лос-Анджелесе, передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Полные составы выглядят следующим образом:

Атлантический дивизион:

Вратари: Кэри Прайс ("Монреаль", капитан), Раск ("Бостон")

Защитники: Ши Вебер ("Монреаль"), Эрик Карлссон ("Оттава"), Виктор Хедман ("Тампа-Бэй")

Нападающие: Никита Кучеров ("Тампа-Бэй"), Брэд Маршанд ("Бостон"), Остонен Мэттьюс ("Торонто"), Франс Нильсен

"Детройт"), Окпосо ("Баффало"), Винсент Трочек ("Флорида").

Центральный дивизион:

Вратари: Кори Кроуфорд ("Чикаго"), Деван Дубник ("Миннесота")

Защитники: Данкан Кит ("Чикаго"), Пи Кей Суббан ("Нэшвилл", капитан), Райан Сутер ("Миннесота")

Нападающие: Патрик Кейн, Джонатан Тэйвс (оба - "Чикаго"), Патрик Лайне ("Виннипег"), Натан Маккиннон ("Колорадо"), Тайлер

Егин ("Даллас"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис").

Столичный дивизион:

Вратари: Сергей Бобровский ("Коламбус"), Брейди Холтби ("Вашингтон")

Защитники Джастин Фолк ("Каролина"), Сет Джонс ("Коламбус"), Райан Макдона ("Рейнджерс")

Нападающие: Сидни Кросби (капитан), Евгений Малкин (оба - "Питтсбург"), Александр Овечкин ("Вашингтон"), Уэйн Симмондс

"Филадельфия"), Джон Таварес ("Айлендерс"), Тейлор Холл ("Нью-Джерси").

Тихоокеанский дивизион:

Вратари: Мартин Джонс ("Сан-Хосе"), Майк Смит ("Аризона")

Защитники: Брент Бернс ("Сан-Хосе"), Дрю Даути ("Лос-Анджелес"), Кэм Фаулер ("Анахайм")

Нападающие: Джефф Картер ("Лос-Анджелес"), Джонни Годро ("Калгари"), Бо Хорват ("Ванкувер"), Райан Кеслер ("Анахайм"),

Коннор Макдэвида ("Эдмонтон", капитан), Джо Павелски ("Сан-Хосе").

Кроме того, четырьмя тренерами во время звездного уикенда станут: Мишель Террьен с "Монреаль Канадиенс" (Атлантический), Брюс Будро с "Миннесота Уайлд" (Центральный), Джон Торторелла с "Коламбус Блю Джекетс" (Столичный) и Питер Дебур из "Сан -Хосе Шаркс "(Тихоокеанский).

Напомним, что "Матч звезд-2017 снова будет представлять собой турнир с трех матчей в формате три-на-три, а соревноваться будут команды каждого дивизиона НХЛ.

Как сообщал УНН, ХК "Рейнджерс" победил "Коламбус" в матче лидеров НХЛ.

Украинские Национальные Новости

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