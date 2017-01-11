Определились составы команд "Матча всех звезд НХЛ"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Национальная хоккейная лига объявила полные составы игроков и тренеров на "Матч звезд НХЛ 2017", который состоится 28-29 января в "Стейплс Центре" в Лос-Анджелесе, передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Полные составы выглядят следующим образом:
Атлантический дивизион:
Вратари: Кэри Прайс ("Монреаль", капитан), Раск ("Бостон")
Защитники: Ши Вебер ("Монреаль"), Эрик Карлссон ("Оттава"), Виктор Хедман ("Тампа-Бэй")
Нападающие: Никита Кучеров ("Тампа-Бэй"), Брэд Маршанд ("Бостон"), Остонен Мэттьюс ("Торонто"), Франс Нильсен
"Детройт"), Окпосо ("Баффало"), Винсент Трочек ("Флорида").
Центральный дивизион:
Вратари: Кори Кроуфорд ("Чикаго"), Деван Дубник ("Миннесота")
Защитники: Данкан Кит ("Чикаго"), Пи Кей Суббан ("Нэшвилл", капитан), Райан Сутер ("Миннесота")
Нападающие: Патрик Кейн, Джонатан Тэйвс (оба - "Чикаго"), Патрик Лайне ("Виннипег"), Натан Маккиннон ("Колорадо"), Тайлер
Егин ("Даллас"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис").
Столичный дивизион:
Вратари: Сергей Бобровский ("Коламбус"), Брейди Холтби ("Вашингтон")
Защитники Джастин Фолк ("Каролина"), Сет Джонс ("Коламбус"), Райан Макдона ("Рейнджерс")
Нападающие: Сидни Кросби (капитан), Евгений Малкин (оба - "Питтсбург"), Александр Овечкин ("Вашингтон"), Уэйн Симмондс
"Филадельфия"), Джон Таварес ("Айлендерс"), Тейлор Холл ("Нью-Джерси").
Тихоокеанский дивизион:
Вратари: Мартин Джонс ("Сан-Хосе"), Майк Смит ("Аризона")
Защитники: Брент Бернс ("Сан-Хосе"), Дрю Даути ("Лос-Анджелес"), Кэм Фаулер ("Анахайм")
Нападающие: Джефф Картер ("Лос-Анджелес"), Джонни Годро ("Калгари"), Бо Хорват ("Ванкувер"), Райан Кеслер ("Анахайм"),
Коннор Макдэвида ("Эдмонтон", капитан), Джо Павелски ("Сан-Хосе").
Кроме того, четырьмя тренерами во время звездного уикенда станут: Мишель Террьен с "Монреаль Канадиенс" (Атлантический), Брюс Будро с "Миннесота Уайлд" (Центральный), Джон Торторелла с "Коламбус Блю Джекетс" (Столичный) и Питер Дебур из "Сан -Хосе Шаркс "(Тихоокеанский).
Напомним, что "Матч звезд-2017 снова будет представлять собой турнир с трех матчей в формате три-на-три, а соревноваться будут команды каждого дивизиона НХЛ.
Как сообщал УНН, ХК "Рейнджерс" победил "Коламбус" в матче лидеров НХЛ.