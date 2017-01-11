Визначилися склади команд "Матчу всіх зірок НХЛ"

ukru
04:30 • 7165 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 45776 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 102347 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 127587 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 133698 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 230441 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 169620 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 189539 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172848 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165013 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.4 м/с
81 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ вдарили по пункту пропуску "Погар" в Брянській області, звідки окупанти запускали дрони - Генштаб

ЗСУ вдарили по пункту пропуску "Погар" в Брянській області, звідки окупанти запускали дрони - Генштаб

28 березня, 19:04 • 31756 перегляди
Ставка Верховного Головнокомандувача: Зеленський увів до складу нового начальника Генштабу Гнатова

Ставка Верховного Головнокомандувача: Зеленський увів до складу нового начальника Генштабу Гнатова

28 березня, 19:27 • 29340 перегляди
Дніпро під масованою атакою: лунають вибухи, спалахнули пожежі

Дніпро під масованою атакою: лунають вибухи, спалахнули пожежі

28 березня, 19:51 • 22816 перегляди
Трамп заявив, що отримує звіти про удари “шахедами” по Україні

Трамп заявив, що отримує звіти про удари “шахедами” по Україні

28 березня, 19:59 • 25739 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 22984 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 230442 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 353134 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 370212 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 286412 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 359644 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 55658 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 72801 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 84650 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168616 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171183 перегляди
Актуальне
Визначилися склади команд "Матчу всіх зірок НХЛ"

Визначилися склади команд "Матчу всіх зірок НХЛ"

Київ • УНН

 • 8113 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Національна хокейна ліга оголосила повні склади гравців і тренерів на "Матч зірок НХЛ 2017", що відбудеться 28-29 січня в "Стейплс Центрі" в Лос-Анджелесі, передає УНН з посиланням на сайт НХЛ.

Повні склади виглядають наступним чином:

Атлантичний дивізіон:

Воротарі: Кері Прайс ("Монреаль", капітан), Туукка Раск ("Бостон");

Захисники: Ши Вебер ("Монреаль"), Ерік Карлссон ("Оттава"), Віктор Хедман ("Тампа-Бей");

Нападники: Микита Кучеров ("Тампа-Бей"), Бред Маршанд ("Бостон"), Остонен Меттьюс ("Торонто"), Франс Нільсен

"Детройт"), Кайл Окпосо ("Баффало"), Вінсент Трочек ("Флорида").

Центральний дивізіон:

Воротарі: Корі Кроуфорд ("Чикаго"), Деван Дубник ("Міннесота");

Захисники: Данкан Кіт ("Чикаго"), Пі Кей Пі-Кей Суббан ("Нешвілл", капітан), Райан Сутер ("Міннесота");

Нападники: Патрік Кейн, Джонатан Тейвс (обидва – "Чикаго"), Патрік Лайне ("Вінніпег"), Натан Маккіннон ("Колорадо"), Тайлер

егін ("Даллас"), Володимир Тарасенко ("Сент-Луїс").

Столичний дивізіон:

Воротарі: Сергій Бобровський ("Коламбус"), Брейді Холтбі ("Вашингтон");

Захисники: Джастін Фолк ("Кароліна"), Сет Джонс ("Коламбус"), Райан Макдона ("Рейнджерс");

Нападники: Сідні Кросбі (капітан), Євген Малкін (обидва – "Піттсбург"), Олександр Овечкін ("Вашингтон"), Уейн Симмондс

"Філадельфія"), Джон Таварес ("Айлендерс"), Тейлор Холл ("Нью-Джерсі").

Тихоокеанський дивізіон:

Воротарі: Мартін Джонс ("Сан-Хосе"), Майк Сміт ("Арізона");

Захисники: Брент Бернс ("Сан-Хосе"), Дрю Дауті ("Лос-Анджелес"), Кем Фаулер ("Анахайм");

Нападники: Джефф Картер ("Лос-Анджелес"), Джонні Годро ("Калгарі"), Бо Хорват ("Ванкувер"), Райан Кеслер ("Анахайм"),

Коннор Макдевіда ("Едмонтон", капітан), Джо Павелскі ("Сан-Хосе").

Окрім того, чотирма тренерами під час зоряного вікенду стануть: Мішель Террієн з "Монреаль Канадієнс" (Атлантичний), Брюс Будро з "Міннесота Уайлд" (Центральний), Джон Торторелла з "Коламбус Блю Джекетс" (Столичний) і Пітер Дебур з "Сан-Хосе Шаркс "(Тихоокеанський).

Нагадаємо, що "Матч зірок-2017 знову буде являти собою турнір з трьох матчів в форматі три-на-три, а змагатися будуть команди кожного дивізіону НХЛ.

Як повідомляв УНН, ХК "Рейнджерс" переміг "Коламбус" у матчі лідерів НХЛ.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,069.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,894.71