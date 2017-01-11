Визначилися склади команд "Матчу всіх зірок НХЛ"

Повні склади виглядають наступним чином:

Атлантичний дивізіон:

Воротарі: Кері Прайс ("Монреаль", капітан), Туукка Раск ("Бостон");

Захисники: Ши Вебер ("Монреаль"), Ерік Карлссон ("Оттава"), Віктор Хедман ("Тампа-Бей");

Нападники: Микита Кучеров ("Тампа-Бей"), Бред Маршанд ("Бостон"), Остонен Меттьюс ("Торонто"), Франс Нільсен

"Детройт"), Кайл Окпосо ("Баффало"), Вінсент Трочек ("Флорида").

Центральний дивізіон:

Воротарі: Корі Кроуфорд ("Чикаго"), Деван Дубник ("Міннесота");

Захисники: Данкан Кіт ("Чикаго"), Пі Кей Пі-Кей Суббан ("Нешвілл", капітан), Райан Сутер ("Міннесота");

Нападники: Патрік Кейн, Джонатан Тейвс (обидва – "Чикаго"), Патрік Лайне ("Вінніпег"), Натан Маккіннон ("Колорадо"), Тайлер

егін ("Даллас"), Володимир Тарасенко ("Сент-Луїс").

Столичний дивізіон:

Воротарі: Сергій Бобровський ("Коламбус"), Брейді Холтбі ("Вашингтон");

Захисники: Джастін Фолк ("Кароліна"), Сет Джонс ("Коламбус"), Райан Макдона ("Рейнджерс");

Нападники: Сідні Кросбі (капітан), Євген Малкін (обидва – "Піттсбург"), Олександр Овечкін ("Вашингтон"), Уейн Симмондс

"Філадельфія"), Джон Таварес ("Айлендерс"), Тейлор Холл ("Нью-Джерсі").

Тихоокеанський дивізіон:

Воротарі: Мартін Джонс ("Сан-Хосе"), Майк Сміт ("Арізона");

Захисники: Брент Бернс ("Сан-Хосе"), Дрю Дауті ("Лос-Анджелес"), Кем Фаулер ("Анахайм");

Нападники: Джефф Картер ("Лос-Анджелес"), Джонні Годро ("Калгарі"), Бо Хорват ("Ванкувер"), Райан Кеслер ("Анахайм"),

Коннор Макдевіда ("Едмонтон", капітан), Джо Павелскі ("Сан-Хосе").

Окрім того, чотирма тренерами під час зоряного вікенду стануть: Мішель Террієн з "Монреаль Канадієнс" (Атлантичний), Брюс Будро з "Міннесота Уайлд" (Центральний), Джон Торторелла з "Коламбус Блю Джекетс" (Столичний) і Пітер Дебур з "Сан-Хосе Шаркс "(Тихоокеанський).

Нагадаємо, що "Матч зірок-2017 знову буде являти собою турнір з трьох матчів в форматі три-на-три, а змагатися будуть команди кожного дивізіону НХЛ.

Як повідомляв УНН, ХК "Рейнджерс" переміг "Коламбус" у матчі лідерів НХЛ.