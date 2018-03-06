Определились все участники полуфинала УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. После окончания четвертьфинальных серий плей-офф УХЛ определились пары команд, которые на стадии полуфинала чемпионата разыграют путевки в решающий раунд турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
“Кременчуг”, который обыграл по сумме двух матчей Броварской “Волков” (5:1, 5:3), в 1/2-й финала встретится с белоцерковским “Белым Барсом”. Харьковское МХК “Динамо” после двух поединков с “Галицкими Львами” (2:2, 4:3) теперь встретится с действующим чемпионом Украины донецким “Донбассом”.
Полуфинальные серии плей-офф УХЛ пройдут до трех побед одной из команд. Поединки “Донбасс” — МХК “Динамо” состоятся 8 и 10 марта в Дружковке. “Белый Барс” и “Кременчуг” сыграют в Белой Церкви 9 и 11 марта.
Примечательно, что по итогам регулярного чемпионата “Донбасс” и “Белый Барс” заняли первое и второе места соответственно и непосредственно вышли в полуфинал плей-офф. “Кременчуг” завершил первый этап чемпионата на третьем месте, а МХК “Динамо” — на четвертом.