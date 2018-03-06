Визначились усі учасники півфіналу УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Після закінчення чвертьфінальних серій плей-оф УХЛ визначилися пари команд, які на стадії півфіналу чемпіонату розіграють путівки до вирішального раунду турніру, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
“Кременчук”, який обіграв за сумою двох матчів броварських “Вовків” (5:1, 5:3), в 1/2-й фіналу зустрінеться з білоцерківським “Білим Барсом”. Харківське МХК “Динамо” після двох поєдинків з “Галицькими Левами” (2:2, 4:3) тепер зустрінеться з чинним чемпіоном України, донецьким “Донбасом”.
Півфінальні серії плей-оф УХЛ пройдуть до трьох перемог однієї з команд. Поєдинки “Донбас” — МХК “Динамо” відбудуться 8 і 10 березня в Дружківці. “Білий Барс” та “Кременчук” зіграють в Білій Церкві 9 і 11 березня.
Примітно, що за підсумками регулярного чемпіонату “Донбас” і “Білий Барс” зайняли перше і друге місця відповідно і безпосередньо вийшли в півфінал плей-оф. “Кременчук” завершив перший етап чемпіонату на третьому місці, а МХК “Динамо” — на четвертому.