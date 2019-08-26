Определились соперники Украины в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Сборная Украины по пляжному футболу узнала имена своих соперников в групповом турнире Суперфинала Евролиги 2019 года. Об этом информирует УАФ, передает УНН.
Волей жребия подопечные Евгения Вареницы попали в группу 2, где им будут противостоять Италия, Португалия и Турция.
Начнет турнир сборная Украины матчем против Италии — прошлогоднего победителя Евролиги. Далее “сине-желтые” сыграют с недавним триумфатором Европейских игр в Минске — Португалией. В третьем туре нашим соперником будет команда Турции.
Отметим, группу 1 составили Россия, Испания, Беларусь и Швейцария.
Победители групп попадут в финал, где и определят нынешнего чемпиона Евролиги. Команды, занявшие вторые места, разыграют между собой бронзовые награды.
Также добавим, Суперфинал Евролиги-2019 будет проходить с 5 по 8 сентября в португальском городке Фигейра-да-Фош.