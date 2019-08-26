Визначились суперники України у Суперфіналі Євроліги з пляжного футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Збірна України з пляжного футболу дізналася імена своїх суперників у груповому турнірі Суперфіналу Євроліги 2019 року. Про це інформує УАФ, передає УНН.
Волею жереба підопічні Євгена Варениці потрапили до групи 2, де їм протистоятимуть Італія, Португалія та Туреччина.
Розпочне турнір збірна України матчем проти Італії — минулорічного переможця Євроліги. Далі "синьо-жовті" зійдуться з нещодавнім тріумфатором Європейських ігор у Мінську — Португалією. У третьому турі нашим суперником буде команда Туреччини.
Зазначимо, групу 1 склали Росія, Іспанія, Білорусь та Швейцарія.
Переможці груп потраплять до фіналу, де й визначать цьогорічного чемпіона Євроліги. Команди, що посядуть другі місця, розіграють між собою бронзові нагороди.
Також додамо, Суперфінал Євроліги-2019 проходитиме з 5-го по 8 вересня в португальському містечку Фігейра-да-Фош.