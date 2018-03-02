Определились полуфинальные пары Кубка Украины по футболу

В полуфинале киевское "Динамо" проведет встречу с командой второй лиги СК "Днепр-1". В другой паре "Шахтер" будет противостоять "Мариуполю".

Базовым днем ​​проведения матчей является 18 апреля.

Примечательно, что победитель пары "Динамо" - "Днепр-1" станет номинальным хозяином финальной баталии Кубка Украины.

Как сообщал УНН, воспитанник ФК "Днепр" попал на просмотр в испанский "Альбасете".