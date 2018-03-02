Визначились півфінальні пари Кубка України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. На "Дніпро-Арені" відбулася процедура жеребкування півфінальної стадії Кубку України з футболу сезону 2017-18 років, передає кореспондент УНН.
У півфіналі київське "Динамо" проведе зустріч із командою Другої ліги СК "Дніпро-1". В іншій парі донецький "Шахтар" протистоятиме "Маріуполю".
Базовим днем проведення матчів є 18 квітня.
Примітно, що переможець пари "Динамо" – "Дніпро-1" стане номінальним господарем фінальної баталії Кубку України.
Як повідомляв УНН, вихованець ФК "Дніпро" потрапив на перегляд до іспанського "Альбасете".