Определились пары 1/2 финала Лиги чемпионов

По итогам жеребьевки состоится мадридское дерби между "Реалом" и "Атлетико". В другой паре французское "Монако" будет противостоять "Ювентусу".

Первые матчи полуфинальной стадии ЛЧ состоятся 2 и 3 мая, ответные - 9 и 10 мая.

Стоит отметить, что "Ювентус" выиграл восемь из 11 полуфинальных противостояний в Кубке чемпионов / Лиге чемпионов, в том числе и в сезоне 2014/15, когда встречался с "Реалом".

Справка: еще одной команде не удалось выиграть Лигу чемпионов УЕФА дважды подряд. Четыре раза действующий обладатель трофея участвовал в финале следующего розыгрыша, но всякий раз терпел поражение. В последний раз это случилось в сезоне 2008/09, когда "Манчестер Юнайтед" проиграл "Барселоне". Три последние попытки "Реала" заканчивались для мадридцев вылетом в полуфинале.

Как сообщал УНН, трое футболистов "Ювентуса" попали в символическую сборную недели ЛЧ.