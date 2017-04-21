Визначились пари 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В швейцарському місті Ньон відбулося жеребкування півфінальної стадії Ліги чемпіонів УЄФА, передає кореспондент УНН.
За підсумками жеребкування відбудеться мадридське дербі між "Реалом" і "Атлетіко". В іншій парі французьке "Монако" протистоятиме італійському "Ювентусу".
Перші матчі півфінальної стадії ЛЧ відбудуться 2 і 3 травня, матчі у відповідь - 9 і 10 травня.
Варто відзначити, що "Ювентус" виграв вісім з 11 півфінальних протистоянь в Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів, в тому числі і в сезоні 2014/15, коли зустрічався з "Реалом".
Довідка УНН: ще жодній команді не вдалося виграти Лігу чемпіонів УЄФА двічі поспіль. Чотири рази чинний володар трофея брав участь в фіналі наступного розіграшу, але всякий раз зазнавав поразки. В останній раз це трапилося в сезоні 2008/09, коли "Манчестер Юнайтед" програв "Барселоні". Три останні спроби "Реалу" закінчувалися для мадридців вильотом в півфіналі.
Як повідомляв УНН, троє футболістів "Ювентуса" потрапили до символічної збірної тижня ЛЧ.