Определен первый полуфиналист Кубка Украины по футболу

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 7256 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 20104 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 28823 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 28869 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 96923 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 85535 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 95567 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123469 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 115876 просмотра

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Полтаве на стадионе “Ворскла” им. Бутковского одноименный ФК “Ворскла” принимал “Мариуполь” в рамках четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Украины, передает корреспондент УНН.

На 13 минуте противостояния цифры на табло были изменены. Идеально точный навес Пердута зашел на Владислава Кулача, который с близкой дистанции ударом головой послал мяч в сетку ворот — 1: 0. Меньше десяти минут понадобилось гостям, чтобы установить паритет. Даллку ошибся при выносе мяча из своей штрафной зоны, мяч попал прямо в игрока приазовцев Андрея Борячука, который попал почти в верхний угол ворот Шуста — 1: 1.

Автором победного взятия ворот стал Андрей Тотовицкий, который пятой результативно сыграл на добивании — 1: 2.

Таким образом, мариупольцы стали первыми участниками полуфинала. Другие команды станут известны после поединков с участием “Десны” с “Динамо”, “Львову” с “Днепр-1” и “Вереса” с “Шахтером”.

Украинские Национальные Новости

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