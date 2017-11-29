Определен первый полуфиналист Кубка Украины по футболу

На 13 минуте противостояния цифры на табло были изменены. Идеально точный навес Пердута зашел на Владислава Кулача, который с близкой дистанции ударом головой послал мяч в сетку ворот — 1: 0. Меньше десяти минут понадобилось гостям, чтобы установить паритет. Даллку ошибся при выносе мяча из своей штрафной зоны, мяч попал прямо в игрока приазовцев Андрея Борячука, который попал почти в верхний угол ворот Шуста — 1: 1.

Автором победного взятия ворот стал Андрей Тотовицкий, который пятой результативно сыграл на добивании — 1: 2.

Таким образом, мариупольцы стали первыми участниками полуфинала. Другие команды станут известны после поединков с участием “Десны” с “Динамо”, “Львову” с “Днепр-1” и “Вереса” с “Шахтером”.