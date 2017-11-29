Визначено першого півфіналіста Кубку України з футболу

На 13 хвилині протистояння цифри на табло були змінені. Ідеально точний навіс Пердути зайшов на Владислава Кулача, який з близької дистанції ударом головою надіслав м’яч у сітку воріт — 1:0. Менше десяти хвилин знадобилося гостям аби встановити паритет. Даллку помилився при виносі м’яча зі своєї карної зони, м’яч потрапив прямо до гравця приазовців Андрія Борячука, який поцілив майже в верхній кут воріт Шуста — 1:1.

Автором переможного взяття воріт став Андрій Тотовицький, який п’ятою результативно зіграв на добиванні — 1:2.

Таким чином, маріупольці стали першими учасниками півфіналу. Інші команди стануть відомими після поєдинків за участі “Десни” з “Динамо”, “Львову” із “Дніпро-1” та “Вереса” із “Шахтарем”.