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Определены принципы формирования образовательного госзаказа в 2019 году

Определены принципы формирования образовательного госзаказа в 2019 году

Киев  •  УНН

 • 9368 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Объемы госзаказа будут сформированы по отраслям знаний в соответствии с предложениями Министерства образования и науки Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

“В 2019 году будут применять следующие принципы формирования государственного заказа: объем подготовки по уровню „младший специалист“ увеличится почти по всем отраслям знаний. Незначительное сокращение объемов будет касаться только к таким отраслям, как „Журналистика“, „Математика и статистика“, „Информационные технологии“ и „Сфера обслуживания“”, — говорится в сообщении.

Также, по уровню “бакалавр” предусматривается увеличение объемов заказа по таким отраслям знаний, как “Образование/Педагогика”, “Математика и статистика”, “Механическая инженерия”, “Электрическая инженерия”, “Автоматизация и приборостроение”, “Производство и технологии” , “Аграрные науки и продовольствие” и “Социальная работа”. В то же время сокращаются объемы подготовки по таким отраслям знаний как “Право” и “Публичное управление”.

По уровню “магистр” предложено уменьшение объемов приемов почти по всем отраслям знаний, кроме “Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы”, “Гражданская безопасность”, “Публичное управление и администрирование”.

Кроме того, правительство не будет предусматривать объем государственного заказа на подготовку специалистов по специальности “Право” заочной формы подготовки.

Напомним, для получения сельского коэффициента срок регистрации в селе не ограничивается, но его надо подтвердить соответствующей справкой .

Украинские Национальные Новости

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