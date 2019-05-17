У МОН роз'яснили особливості вступу для абітурієнтів з сіл
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Для отримання сільського коефіцієнта термін реєстрації в селі не обмежується, але його треба підтвердити відповідною довідкою. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України, передає УНН.
Повідомляється, що вступникам у виші, які мають право на сільський коефіцієнт (СК), треба буде підтвердити це довідкою про реєстрацію місця проживання.
Водночас, на 2019 рік МОН зняло обмеження щодо необхідного терміну реєстрації у селі для нарахування сільського коефіцієнту (СК).
За словами керівника Директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олега Шарова, цього року, як і раніше, серед коригувальних коефіцієнтів є сільський – для тих вступників, що зареєстровані в селі та в рік вступу отримали повну загальну середню освіту в школі, розташованій на території села.
"СК дорівнює 1,02 та 1,05 – для спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави. Щоб підтвердити право на сільський коефіцієнт, вступнику треба буде завантажити в електронний кабінет або подати разом з паперовою заявою Довідку про реєстрацію місця проживання особи. Її форма є в додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою КМУ від 2 березня 2016 року № 207", – пояснив Шаров.
Він окремо звернув увагу, що СК поширюється лише на села і не передбачається для селищ.
Зазначається, що перелік шкіл, учні яких мають право на сільський коефіцієнт, буде завантажено в єдину державну електронна база з питань освіти.
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