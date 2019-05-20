Визначені принципи формування освітнього держзамовлення у 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Обсяги держзамовлення будуть сформовані за галузями знань відповідно до пропозицій Міністерства освіти і науки України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
“У 2019 році будуть застосовувати наступні принципи формування обсягів державного замовлення: обсяг підготовки за рівнем „молодший спеціаліст“ збільшиться майже за всіма галузями знань. Незначне скорочення обсягів буде стосуватись лише до таких галузей, як „Журналістика“, „Математика та статистика“, „Інформаційні технології“ та „Сфера обслуговування“”, — йдеться в повідомленні.
Також, за рівнем “бакалавр” передбачається збільшення обсягів замовлення за такими галузями знань, як “Освіта/Педагогіка”, “Математика та статистика”, “Механічна інженерія”, “Електрична інженерія”, “Автоматизація та приладобудування”, “Виробництво та технології”, “Аграрні науки та продовольство” та “Соціальна робота”. Водночас скорочуються обсяги підготовки за такими галузями знань як “Право” та “Публічне управління”.
За рівнем “магістр” запропоновано зменшення обсягів прийомів майже за всіма галузями знань, крім “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”, “Цивільна безпека”, “Публічне управління та адміністрування”.
Окрім того, уряд не передбачатиме обсяг державного замовлення на підготовку фахівців за спеціальністю “Право” заочної форми підготовки.
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