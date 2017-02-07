Визит Порошенко в США может состояться в ближайшие недели - министр

"Визит состоится в ближайшие недели. Сейчас мы работаем по логистическим датах. Нам нужно его наилучшим образом подготовить, но есть четкая договоренность о встрече в ближайшее время ", - сообщил он.

Как сообщал УНН, встреча Д.Трампа с П.Порошенко произойдет раньше, чем его встреча с В.Путиным. Об этом в эфире "5 канала" заявил директор компании Berta Communications Тарас Березовец.