Візит П.Порошенка до США може відбутись у найближчі тижні - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Візит президента Украіни Петра Порошенка до США може відбутись у найближчі тижні. Про це в ефірі програми “Свободи слова” заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє УНН.
“Візит відбудеться найближчими тижнями. Зараз ми працюємо по логістичним датах. Нам потрібно його найкращим чином підготувати, але чітка домовленість про зустріч найближчим часом”, — повідомив він.
Як повідомляв УНН, зустріч Д.Трампа з П.Порошенком відбудеться раніше, ніж його зустріч з В.Путіним. Про це в ефірі “5 каналу” заявив директор компанії Berta Communications Тарас Березовець.