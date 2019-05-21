Визит главы МВФ в Украину не предусмотрено

"Визит директора-распорядителя МВФ не предусмотрено", - сказал собеседник.

Стоит отметить, что на этой неделе Лагард осуществила визит в Грузию.

Напомним, сегодня эксперты Международного валютного фонда начали свою работу в Украине.

Как сообщал УНН, миссия будет находиться в Украине в течение двух недель. На повестке дня не только пересмотр действующей программы сотрудничества между Украиной и Фондом, а вопрос восстановления наказание за незаконное обогащение.

Ранее в НБУ указали, что миссия будет проводить пересмотр программы и "в результатах будет принято решение о предоставлении очередного транша, который мы ожидаем в этом году".