Визит главы МВФ в Украину не предусмотрено
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Сейчас визит директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард в Украину не предусмотрено. Об этом журналисту УНН сообщили в представительстве МВФ в Украине.
"Визит директора-распорядителя МВФ не предусмотрено", - сказал собеседник.
Стоит отметить, что на этой неделе Лагард осуществила визит в Грузию.
Напомним, сегодня эксперты Международного валютного фонда начали свою работу в Украине.
Как сообщал УНН, миссия будет находиться в Украине в течение двух недель. На повестке дня не только пересмотр действующей программы сотрудничества между Украиной и Фондом, а вопрос восстановления наказание за незаконное обогащение.
Ранее в НБУ указали, что миссия будет проводить пересмотр программы и "в результатах будет принято решение о предоставлении очередного транша, который мы ожидаем в этом году".