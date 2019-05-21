Візит голови МВФ до України не передбачено
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Наразі візит директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард до України не передбачено. Про це журналісту УНН повідомили у представництві МВФ в Україні.
“Візит директора-розпорядника МВФ не передбачено”, — сказав співрозмовник.
Варто зазначити, що цього тижня Лагард здійснила візит до Грузії.
Нагадаємо, сьогодні експерти Міжнародного валютного фонду розпочали свою роботу в Україні.
Як повідомляв УНН, місія перебуватиме в Україні протягом двох тижнів. На порядку денному не лише перегляд діючої програми співробітництва між Україною та Фондом, а питання відновлення покарання за незаконне збагачення.
Раніше у НБУ вказали, що місія буде проводити перегляд програми і “в результатах буде прийнято рішення про надання чергового траншу, який ми очікуємо цього року”.