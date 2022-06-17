Военную технику из парка Тернополя передадут для нужд украинских защитников - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Советскую военную технику, которая стояла в Старом парке в центре Тернополя, передают украинским защитникам. Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, информирует УНН.
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“Военную технику, которая находилась в Старом парке в Тернополе, передадим для нужд наших защитников. К нам обратилась одна из воинских частей. Бронемашины могут быть реконструированы и приведены в боеспособное состояние, а пушку военные смогут использовать в качестве муляжа для прицела на полигонах”, — говорится в сообщении.
Напомним
США и партнеры предоставили Украине почти 97 000 противотанковых систем – больше, чем танков в мире.