Военную технику из парка Тернополя передадут для нужд украинских защитников - мэр

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“Военную технику, которая находилась в Старом парке в Тернополе, передадим для нужд наших защитников. К нам обратилась одна из воинских частей. Бронемашины могут быть реконструированы и приведены в боеспособное состояние, а пушку военные смогут использовать в качестве муляжа для прицела на полигонах”, — говорится в сообщении.

Напомним

США и партнеры предоставили Украине почти 97 000 противотанковых систем – больше, чем танков в мире.