Військову техніку з парку Тернополя передадуть для потреб українських захисників - мер

Цитата

“Військову техніку, яка знаходилась у Старому парку у Тернополі, передамо для потреб наших захисників. До нас звернулася одна з військових частин. Бронемашини можуть бути реконструйовані та приведені до боєздатного стану, а гармату військові зможуть використовувати в якості муляжу для прицілу на полігонах”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

США та партнери надали Україні майже 97 000 протитанкових систем – більше, ніж танків у світі.