Військову техніку з парку Тернополя передадуть для потреб українських захисників - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Радянську військову техніку, яка стояла у Старому парку в середмісті Тернополя, передають українським захисникам. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, інформує УНН.
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“Військову техніку, яка знаходилась у Старому парку у Тернополі, передамо для потреб наших захисників. До нас звернулася одна з військових частин. Бронемашини можуть бути реконструйовані та приведені до боєздатного стану, а гармату військові зможуть використовувати в якості муляжу для прицілу на полігонах”, — йдеться в повідомленні.
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