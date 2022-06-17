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Військову техніку з парку Тернополя передадуть для потреб українських захисників - мер

Військову техніку з парку Тернополя передадуть для потреб українських захисників - мер

Київ • УНН

 • 233409 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Радянську військову техніку, яка стояла у Старому парку в середмісті Тернополя, передають українським захисникам. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, інформує УНН.

Цитата

“Військову техніку, яка знаходилась у Старому парку у Тернополі, передамо для потреб наших захисників. До нас звернулася одна з військових частин. Бронемашини можуть бути реконструйовані та приведені до боєздатного стану, а гармату військові зможуть використовувати в якості муляжу для прицілу на полігонах”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

США та партнери надали Україні майже 97 000 протитанкових систем – більше, ніж танків у світі.

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