Военнослужащего Нацгвардии США приговорили к тюрьме за угрозы в адрес вице-президента
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Военнослужащий Национальной гвардии в штате Пенсильвания, который распространял угрозы в адрес вице-президента США Майкла Пенса, приговорен к шести месяцам тюрьмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Associated Press.
По данным АР, 23-летний Уильям Данбар, который проживает в городе Берлин на юге штата Пенсильвания, признался в том, что распространял угрозы террористического характера в адрес второго по значимости должностного лица в действующей администрации США. После выхода из тюрьмы Данбару предстоит еще полгода находиться под домашним арестом, а также пройти курс психологического лечения.
Согласно информации правоохранительных органов, Данбар, находясь на службе в тренировочном центре Нацгвардии в городе Джонстаун, в сентябре прошлого года заявил: “Если кто-то заплатит мне достаточно денег, я убью вице-президента”. Его товарищи по службе сообщили об этом командованию, после чего военнослужащий был арестован. По их словам, Данбар произносил данные угрозы как минимум дважды.
Нагадаэмо, вооруженный человек 9 марта взял в заложники трех человек в центре для ветеранов города Янтвилл (штат Калифорния), где живут около тысячи пожилых людей и инвалидов из числа участников войн.