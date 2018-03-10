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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Военнослужащего Нацгвардии США приговорили к тюрьме за угрозы в адрес вице-президента

Военнослужащего Нацгвардии США приговорили к тюрьме за угрозы в адрес вице-президента

Киев  •  УНН

 • 9076 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Военнослужащий Национальной гвардии в штате Пенсильвания, который распространял угрозы в адрес вице-президента США Майкла Пенса, приговорен к шести месяцам тюрьмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Associated Press.

По данным АР, 23-летний Уильям Данбар, который проживает в городе Берлин на юге штата Пенсильвания, признался в том, что распространял угрозы террористического характера в адрес второго по значимости должностного лица в действующей администрации США. После выхода из тюрьмы Данбару предстоит еще полгода находиться под домашним арестом, а также пройти курс психологического лечения.

Согласно информации правоохранительных органов, Данбар, находясь на службе в тренировочном центре Нацгвардии в городе Джонстаун, в сентябре прошлого года заявил: “Если кто-то заплатит мне достаточно денег, я убью вице-президента”. Его товарищи по службе сообщили об этом командованию, после чего военнослужащий был арестован. По их словам, Данбар произносил данные угрозы как минимум дважды.

Нагадаэмо, вооруженный человек 9 марта взял в заложники трех человек в центре для ветеранов города Янтвилл (штат Калифорния), где живут около тысячи пожилых людей и инвалидов из числа участников войн.

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