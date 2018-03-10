Військовослужбовця Нацгвардії США засудили до в'язниці за погрози на адресу віце-президента
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Військовослужбовець Національної гвардії у штаті Пенсільванія, що поширював погрози на адресу віце-президента США Майкла Пенса, засуджений до шести місяців в'язниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Associated Press.
За даними АР, 23-річний Вільям Данбар, який проживає в місті Берлін на півдні штату Пенсільванія, зізнався в тому, що поширював загрози терористичного характеру на адресу другої за значимістю посадової особи в діючій адміністрації США. Після виходу з в’язниці Данбару належить ще півроку перебувати під домашнім арештом, а також пройти курс психологічного лікування.
Згідно з інформацією правоохоронних органів, Данбар, перебуваючи на службі в тренувальному центрі Нацгвардії у місті Джонстаун, у вересні минулого року заявив: “Якщо хтось заплатить мені достатньо грошей, я вб’ю віце-президента”. Його службові товариші повідомили про це командуванню, після чого військовослужбовець був заарештований. За їх словами, Данбар вимовляв дані загрози як мінімум двічі.
Нагадаэмо, озброєний чоловік 9 березня взяв у заручники трьох чоловік у центрі для ветеранів міста Янтвілл (штат Каліфорнія), де живуть близько тисячі людей похилого віку та інвалідів з числа учасників воєн.