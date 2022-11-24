Военное движение оккупантов в Мариуполе не останавливается - советник мэра

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"Военное движение в Мариуполе не останавливается. Новые колонны двигаются в сторону Розовки. Снова колонны БК и инженерной техники со стороны россии", - сообщил Андрющенко.

Детали

Советник мэра Мариуполя также отметил "интересное" изменение траектории вражеских самолетов. "Если раньше мы фиксировали заходы на территорию Украины с моря со стороны Ейска и Приморско-Ахтарска, то в последние дни военные самолеты заходят c направлениz Таганрога", - указал он.

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В Генштабе сообщали, что hоссия очень хочет установить контроль над Донецкой областью, однако она может наращивать свои силы и на Запорожском, и на Луганском направлениях.