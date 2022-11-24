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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Військовий рух окупантів в Маріуполі не зупиняється - радник мера

Військовий рух окупантів в Маріуполі не зупиняється - радник мера

Київ • УНН

 • 589083 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Російські окупанти продовжують направляти військові колони через Маріуполь Донецької області, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у четвер, 24 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Військовий рух в Маріуполі не зупиняється. Нові колони рухаються в бік Розівки. Знов колони БК та інженерної техніки з боку росії", - повідомив Андрющенко.

Деталі

Радник мера Маріуполя також відзначив "цікаву" зміну траєкторії ворожих літаків. "Якщо раніш ми фіксували захід на територію України з моря з боку Єйська та Приморсько-Ахтарська, то останніми днями військови літаки заходять з напряму Таганрога", - вказав він.

Доповнення

У Генштабі повідомляли, що росія дуже хоче встановити контроль над Донецькою областю, проте вона може нарощувати свої сили і на Запорізькому, і на Луганському напрямках.

Українські Національні Новини

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