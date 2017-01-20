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Военный корабль Великобритании совершит визит в порт Одесса в этом году

Военный корабль Великобритании совершит визит в порт Одесса в этом году

Киев • УНН

 • 11796 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В течение этого года планируется заход в порт Одесса британского военного корабля. Об этом сообщил Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Майкл Фэллон на брифинге в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Отмечается, что это будет первый за последние 10 лет визит в Украину корабля Великобритании.

М.Феллон отметил, что в этом году отмечается 25 лет установления дипломатических отношений между Украиной и Великобританией, и выразил надежду, что следующие четверть века будут такими же хорошими для сотрудничества между государствами.

"Великобритания остается преданной делу помощи Украине на пути к защите территориальной целостности и суверенитета. Мы будем заниматься вопросом продления санкций против Российской Федерации до момента полной реализации всех положений Минских соглашений", - отметил М.Феллон.

Как сообщал УНН, программа подготовки бойцов ВСУ британскими инструкторами будет продлена до 2018 года.

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