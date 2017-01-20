Військовий корабель Великої Британії здійснить візит до порту Одеса цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Протягом цього року планується захід до порту Одеса британського військового корабля. Про це повідомив Державний секретар з питань оборони Великої Британії Майкл Феллон на брифінгу у Києві, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Зазначається, що це буде перший за останні 10 років візит до України корабля Великої Британії.
М.Феллон зауважив, що цього року відзначається 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Великою Британією, і висловив сподівання, що наступні чверть століття будуть такими ж добрими для співпраці між державами.
“Велика Британія залишається відданою справі допомоги Україні на шляху до захисту територіальної цілісності та суверенітету. Ми будемо опікуватися питанням продовження санкцій проти Російської Федерації до моменту повної реалізації усіх положень Мінських угод”, — зазначив М.Феллон.
Як повідомляв УНН, програма підготовки бійців ЗСУ британськими інструкторами буде продовжена до 2018 року.