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В Хорватии разбился военный беспилотник: он содержал взрывчатку

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Военный беспилотник, который, предположительно, пролетел из зоны боевых действий Украины над тремя европейскими государствами-членами НАТО и разбился в городской зоне хорватской столицы, содержал взрывчатку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Беспилотник пересек Румынию и Венгрию, прежде чем войти в воздушное пространство Хорватии, врезавшись в поле возле студенческого общежития 10 марта. В результате взрыва были повреждены около 40 припаркованных автомобилей, однако никто не пострадал.

"Были найдены следы взрывчатки и подсказки, свидетельствующие о том, что это не самолет-разведчик. Мы нашли части авиабомбы", - сказал министр обороны Хорватии.

Он сказал, что это дополнительно вызывает вопрос о том, принадлежал дрон России или Украине.

"Есть элементы, которые указывают на то, что он (дрон - ред.) мог появиться с обеих сторон", — сказал Баножич.

Исследователи авиакатастрофы извлекли большинство оставшихся частей дрона из крупного кратера, образованного во время столкновения, в частности частично поврежденный черный ящик, который должен обнаружить траекторию полета дрона.

Хорватские чиновники раскритиковали НАТО за медленную реакцию на очень серьезный инцидент и поставили под сомнение готовность государств-членов военного альянса ответить на возможное нападение.

Напомним

В Харьковской области российские оккупанты сбили собственный беспилотник, но своему руководству доложили, что уничтожили "Байрактар" украинцев.

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