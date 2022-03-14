У Хорватії розбився військовий безпілотник: він містив вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Військовий безпілотник, який, імовірно, пролетів із зони бойових дій України над трьома європейськими державами-членами НАТО і розбився в міській зоні хорватської столиці, містив вибухівку. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
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Безпілотник перетнув Румунію та Угорщину, перш ніж увійти у повітряний простір Хорватії, врізавшись у поле біля студентського гуртожитку 10 березня. Внаслідок вибуху було пошкоджено приблизно 40 припаркованих автомобілів, проте ніхто не постраждав.
"Було знайдено сліди вибухівки та підказки, які свідчать про те, що це не літак-розвідник. Ми знайшли частини авіабомби", – сказав міністр оборони Хорватії.
Він сказав, що це додатково викликає питання про те, належав дрон Росії чи Україні.
"Є елементи, які вказують на те, що він (дрон - ред.) міг з’явитися з обох сторін", — сказав Баножич.
Дослідники авіакатастрофи витягли більшість частин дрона, які залишилися, з великого кратера, утвореного під час зіткнення, зокрема частково пошкоджену чорну скриньку, яка має виявити траєкторію польоту дрона.
Хорватські посадовці розкритикували НАТО за повільну реакцію на дуже серйозний інцидент і поставили під сумнів готовність держав-членів військового альянсу відповісти на можливий напад.
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