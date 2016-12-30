Военным Кировоградской области предоставлено 4235 земельных участков
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. С момента введения инициативы Правительством на сегодня в Кировоградской области участники АТО уже завершили процесс оформления в собственность 4235 земельных участков. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ Госеокадастра Кировоградщины.
Проекты землеустройства утверждены на участки общей площадью более 7,8 тыс. гектара. Наибольшее количество земельных участков военным предоставили в Новомиргородском (622 - площадью 1,2 га), Кировоградском (546 - площадью 960 га), Новоукраинском (248 - площадью 478 га), Компанеевском (227 - площадью 419 га), Добровеличковском (215 - 331 га), Александрийском (212 - 417 га) районах.
Всего в области участники АТО и члены семей погибших военнослужащих получили 7730 разрешений на разработку проектов землеустройства для отвода земли. После завершения процедуры оформления земельных участков военные получат в собственность земли общей площадью более 14247 гектаров.
Наибольшее количество разрешений на разработку земельной документации получили участники АТО в Кировоградском (896), Новомиргородском (834), Знаменском (516), Александрийском (498), Александровском (463) районах Кировоградщины.