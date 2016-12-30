Військовим Кіровоградської області надано 4235 земельних ділянок
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Від часу запровадження ініціативи Урядом на сьогодні у Кіровоградській області учасники АТО вже завершили процес оформлення у власність 4235 земельних ділянок. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ Держгеокадастру Кіровоградщини.
Проекти землеустрою затверджені на ділянки загальною площею понад 7,8 тис. гектара. Найбільшу кількість земельних ділянок військовим надали у Новомиргородському (622 — площею 1,2 га), Кіровоградському (546 — площею 960 га), Новоукраїнському (248 — площею 478 га), Компаніївському (227 — площею 419 га), Добровеличківка (215 — 331 га), Олександрійському (212 — 417 га) районах.
Загалом в області учасники АТО та члени родин загиблих військовослужбовців отримали 7730 дозволів на розроблення проектів землеустрою для відведення землі. Після завершення процедури оформлення земельних ділянок військові отримають у власність землі загальною площею понад 14247 гектарів.
Найбільшу кількість дозволів на розроблення земельної документації отримали учасники АТО у Кіровоградському (896), Новомиргородському (834), Знам’янському (516), Олександрійському (498), Олександрівському (463) районах Кіровоградщини.