Военные ВСУ взорвали эшелон с соляркой для армии оккупантов – Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Военные Вооруженных сил Украины взорвали эшелон с соляркой для российской армии. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, информирует УНН.
Детали
"Сегодня утром на станцию Низковка Корюковского района по РФ пришел эшелон с соляркой для колон российско-фашистских войск, которые наступали по направлению Чернигов-Сумы", — написал Геращенко.
Как отметили, местные жители передали эту информацию через социальные сети в ВСУ.
"На станции отработали наши артиллеристы и взорвали эшелон из более 3000 топлива для армии оккупантов! Очевидцы сообщают, что на месте станции - море огня!"- добавил Геращенко.
Он сообщил, что пути в РФ разобраны, быстро их не восстановят. ВСУ фактически остановили продвижение противника в Киев с Востока.
Напомним
Инженер отдельного батальона, матрос Виталий Скакун взорвал вместе с собой Генический автомобильный мост, чтобы остановить продвижение русской танковой колонны.