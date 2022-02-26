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Военные ВСУ взорвали эшелон с соляркой для армии оккупантов – Геращенко

Военные ВСУ взорвали эшелон с соляркой для армии оккупантов – Геращенко

Киев • УНН

 • 321171 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Военные Вооруженных сил Украины взорвали эшелон с соляркой для российской армии. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, информирует УНН.

Детали

"Сегодня утром на станцию Низковка Корюковского района по РФ пришел эшелон с соляркой для колон российско-фашистских войск, которые наступали по направлению Чернигов-Сумы", — написал Геращенко.

Как отметили, местные жители передали эту информацию через социальные сети в ВСУ.

"На станции отработали наши артиллеристы и взорвали эшелон из более 3000 топлива для армии оккупантов! Очевидцы сообщают, что на месте станции - море огня!"- добавил Геращенко.

Он сообщил, что пути в РФ разобраны, быстро их не восстановят. ВСУ фактически остановили продвижение противника в Киев с Востока.

Напомним

Инженер отдельного батальона, матрос Виталий Скакун взорвал вместе с собой Генический автомобильный мост, чтобы остановить продвижение русской танковой колонны.

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