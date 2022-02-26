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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 24083 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Військові ЗСУ підірвали ешелон із соляркою для армії окупантів – Геращенко

Військові ЗСУ підірвали ешелон із соляркою для армії окупантів – Геращенко

Київ • УНН

 • 321173 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Військові Збройних сил України підірвали ешелон із соляркою для російської армії. Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко, інформує УНН.

Деталі

"Сьогодні вранці на станцію Низківка Корюківського району з РФ прийшов ешелон із соляркою для колон російсько-фашистських військ, які наступали з напрямку Чернігів-Суми", — написав Геращенко.

Як зазначили, місцеві жителі передали цю інформацію через соціальні мережі до ЗСУ.

"На станції відпрацювали наші артилеристи та підірвали ешелон із понад 3000 палива для армії окупантів! Очевидці повідомляють, що на місці станції - море вогню!" — додав Геращенко.

Він повідомив, що шляхи в РФ розібрано, швидко їх не відновлять. ЗСУ фактично зупинили просування супротивника до Києва зі Сходу.

Нагадаємо

Інженер окремого батальйону, матрос Віталій Скакун підірвав разом із собою Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити просування російської танкової колони.

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