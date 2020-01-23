Военные с посттравматическим синдромом не знают, куда обращаться за помощью - Загороднюк

"Действительно проблема есть. Во-первых, посттравматический синдром он во всех армиях мира. Это все, кто участвует в боевых действиях, иногда без боевых действий. Действительно, армия это очень стрессовая ситуация и особенно в некоторых случаях этот синдром он масштабно распространенный. Огромная проблема заключается в том, что очень часто люди не признают этого в себе, и он проявляется через несколько лет. То есть, через 4-5 лет после увольнения из вооруженных сил", - сказал Загороднюк.

По словам министра, Минобороны и Минветеранов тесно сотрудничают для оказания помощи военнослужащим.

Отвечая на вопрос знает ли солдат, когда идет с войны, куда обращаться, Загороднюк ответил:

"Он может не знать куда обращаться, и эта проблема. Мы предоставляем всю информацию, то есть если обращаются - мы предоставляем всю информацию. Но часто он не знает даже просто, что у него такая проблема есть".

Также министр заверил, если военнослужащий или его семья обратятся за помощью, то они обязательно ее получат.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что чаще всего военнослужащие покидают армию из-за социальных и нравственных вопросов.