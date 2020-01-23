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Військові з посттравматичним синдромом не знають, куди звертатися за допомогою – Загороднюк

Київ • УНН

 • 10588 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Повертаючись з війни, військовослужбовці з посттравматичним синдромом не знають, куди звертатися за допомогою. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає УНН.

Військові з посттравматичним синдромом не знають, куди звертатися за допомогою – Загороднюк

"Дійсно проблема є. По-перше, посттравматичний синдром він є у всіх арміях світу. Це всі, хто бере участь у бойових діях, іноді без бойових дій. Дійсно, армія це дуже стресова ситуація і особливо в деяких випадках цей синдром він масштабно розповсюджений. Величезна проблема полягає в тому, що дуже часто люди не визнають цього в собі, і він проявляється через декілька років. Тобто, через 4-5 років після звільнення із збройних сил", - сказав Загороднюк.

За словами міністра, Міноборони та Мінветеранів тісно співпрацюють для надання допомоги військовослужбовцям.
Відповідаючи на питання чи знає солдат, коли йде з війни, куди звертатися, Загороднюк відповів:

"Він може не знати куди звертатися, і ця проблема є. Ми надаємо всю інформацію, тобто якщо звертаються - ми надаємо всю інформацію. Але часто він не знає навіть просто, що в нього така проблема є".

Також міністр запевнив, якщо військовослужбовець або його родина звернуться за допомогою, то вони обов’язково її отримають.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів, що найчастіше військовослужбовці покидають армію через соціальні та моральні питання.

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